Pasquarelli Auto, ricavi a 321 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - Pasquarelli Auto , provider di mobilità quotato su Euronext Growth Milan attivo nel commercio di veicoli nuovi e usati, noleggio e assistenza, ha chiuso il primo semestre 2026 con Ricavi delle Vendite pari a 321 milioni di euro. Rispetto ai Ricavi delle Vendite della capogruppo, pari a 220 milioni, la controllata Sesto Autoveicoli ha contribuito con ricavi per 101 milioni. SI tratta del primo bilancio consolidato semestrale, a seguito dell’acquisizione del 67% di Sesto Autoveicoli perfezionata il 7 luglio 2025.



L’EBITDA si attesta a 8,7 milioni di euro (EBITDA Margin 2,7%). A valle degli ammortamenti e delle svalutazioni, pari a 2 milioni, il risultato operativo (EBIT) si attesta a 6,7 milioni di euro. Gli oneri finanziari netti, pari a 3,1 milioni, riflettono principalmente il finanziamento dello stock di veicoli e degli investimenti del periodo; le imposte sul reddito ammontano a 1,3 milioni. Tenuto conto di tali dinamiche, l’Utile d’esercizio si attesta a 2,3 milioni di euro, di cui utile di pertinenza del Gruppo pari a 2,6 milioni e perdita di pertinenza di terzi pari a 0,3 milioni.



L’Indebitamento Finanziario Netto consolidato è pari a 122,4 milioni di euro (97 milioni al 31 dicembre 2025). L’incremento riflette principalmente la crescita del capitale circolante, legata all’aumento delle rimanenze (166,8 milioni) e alla diminuzione dei debiti commerciali, finanziata in larga parte dalle linee a breve messe a disposizione dalle case madri per l’acquisto dei veicoli, in coerenza con le prassi operative del settore, nonché agli investimenti effettuati nel periodo e dalla rilevazione dei leasing secondo il metodo finanziario.



La Pasquarelli Auto standalone ha registrato Valore della Produzione pari a 220,4 milioni di euro (+10,4%), EBITDA a 7,3 milioni di euro (+17,9%, con EBITDA Margin in crescita al 3,3%) e Utile Netto a 3 milioni di euro (+19,3%).



"I risultati del primo semestre confermano la validità del percorso di crescita organica che abbiamo intrapreso negli ultimi anni - ha detto l'AD Marco Pasquarelli - La capogruppo ha registrato una crescita a doppia cifra del Valore della Produzione, accompagnata da un incremento ancora più significativo dell'EBITDA e dell'Utile Netto, dimostrando la capacità di generare sviluppo mantenendo elevata l'attenzione alla redditività. In particolare, SecondLife continua a rappresentare uno dei principali motori di crescita del Gruppo, mentre il Service conferma il proprio ruolo strategico nel rafforzamento della relazione con la clientela e nella generazione di valore ricorrente. Il primo consolidamento semestrale di Sesto Autoveicoli segna un passaggio importante nel percorso evolutivo del Gruppo, che supera per la prima volta i 320 milioni di euro di ricavi nel semestre. Parallelamente, stiamo proseguendo con determinazione nel piano di sviluppo territoriale e di ampliamento del portafoglio brand, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la nostra presenza nei mercati a maggiore potenziale. Guardiamo alla seconda parte dell'anno con fiducia. Le priorità rimangono l'integrazione delle realtà entrate nel Gruppo, la valorizzazione delle sinergie operative e commerciali e il continuo miglioramento della redditività, creando le basi per una crescita sostenibile e duratura nel tempo".

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