Milano 10:59
51.988 +0,23%
Nasdaq 25-set
30.608 0,00%
Dow Jones 25-set
51.829 +0,93%
Londra 10:59
10.740 +0,42%
Francoforte 10:59
25.447 +0,15%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 25/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 25/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Seduta vivace per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,81%.

Lo scenario di breve periodo dell'indice MDAX evidenzia un declino dei corsi verso area 30.699,3 con prima area di resistenza vista a 31.446,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 30.367,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```