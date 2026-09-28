Analisi Tecnica: indice MDAX del 25/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Seduta vivace per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,81%.
Lo scenario di breve periodo dell'indice MDAX evidenzia un declino dei corsi verso area 30.699,3 con prima area di resistenza vista a 31.446,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 30.367,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)