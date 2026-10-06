Analisi Tecnica: indice MDAX del 5/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.
Lo status tecnico dell'indice MDAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 30.157,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30.789,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 29.888,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)