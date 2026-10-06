Milano 10:34
51.407 +1,16%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 10:34
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Francoforte 10:34
25.441 +0,74%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 5/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 5/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Giornata fiacca per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.

Lo status tecnico dell'indice MDAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 30.157,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30.789,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 29.888,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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