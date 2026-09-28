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Analisi Tecnica: USD/CAD del 27/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 27/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 settembre

Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un modesto +0,03%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,4162, mentre il primo supporto è stimato a 1,4117. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,4207.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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