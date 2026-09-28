Milano 28-set
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Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 28-set
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Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,67%

Il Dow Jones archivia la giornata a 51.481,72 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,67%
L'indice dei colossi USA segna un mediocre -0,67%, terminando gli scambi a 51.481,72 punti.
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