Carburanti, prezzo medio self benzina a 2,149 euro e gasolio a 2,294 euro

(Teleborsa) - Non si fermano i prezzi dei carburanti, che proseguono l'impennata al rialzo, nonostante le ripetute proroghe dello sconto dlele accise sul gasolio e l'annuncio di misure più mirate che sinora non sono arirvate.



Secondo l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - venerdì 18 settembre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service', lungo la rete stradale nazionale, si è attestato a 2,149 euro/l per la benzina (da 2,143 euro del giorno prima) e 2,294 euro/l per il gasolio (da 2,266 euro).



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,241 euro/l per la verde (2,236 euro il precedente) e 2,375euro/l per il diesel (da 2,346 euro).





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