Arma dei Carabinieri-Pirelli: accordo per sperimentazione di Cyber Tyre

su alcune autovetture del nucleo radiomobile di Roma

(Teleborsa) - Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Pirelli hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la sperimentazione della tecnologia Pirelli Cyber Tyre su alcune vetture del Nucleo Radiomobile di Roma, con lo scopo di monitorare lo “stato di salute” delle infrastrutture stradali di Roma Capitale per individuare potenziali fattori di rischio e contribuire a migliorarne la sicurezza. L'iniziativa parte dall'installazione del sistema Pirelli su cinque Alfa Romeo Tonale utilizzate nei servizi di controllo del territorio e pronto intervento. Cyber Tyre, attraverso sensori integrati nei pneumatici, algoritmi proprietari e tecnologie avanzate di computer vision e intelligenza artificiale, consentirà la raccolta e l'analisi dei dati relativi allo stato della rete viaria, contribuendo all'individuazione tempestiva di potenziali criticità.



Nella sperimentazione avviata con l'Arma dei Carabinieri, infatti, i dati provenienti dagli pneumatici saranno integrati con quelli raccolti da telecamere installate a bordo dei veicoli e analizzati mediante algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati dal partner tecnologico Univrses. La combinazione tra sensori e computer vision permetterà di rilevare anomalie del manto stradale o criticità nella segnaletica, contribuendo alla creazione di una mappa sempre aggiornata delle condizioni della rete viaria. L’utilizzo della tecnologia Pirelli sarà completamente automatico e senza interventi richiesti agli operatori.



Cyber Tyre - si legge- è già stato impiegato in analoghi progetti di monitoraggio con Movyon (società del gruppo Autostrade per l'Italia) e con Regione Puglia.



In occasione della firma dell’accordo, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo ha evidenziato “la costante attenzione all’innovazione in tutti i settori in cui siamo impegnati”, spiegando che: “Si tratta di un salto in avanti tecnologico che rientra pienamente nella nostra visione: fare dell’innovazione un elemento di profondo rinnovamento culturale, per esercitare la nostra missione in modo sempre nuovo ed efficace”.



Marco Tronchetti Provera, Presidente Esecutivo di Pirelli, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Il sistema Cyber Tyre è in grado di operare perfettamente anche su pneumatici sollecitati in modo continuo e sottoposti a stress intensi, come quelli utilizzati dalle autovetture del Nucleo Radiomobile. Questa collaborazione, che si affianca a quelle già avviate con enti pubblici e costruttori automobilistici, dimostra la solidità della nostra tecnologia e la sua strategicità nello sviluppo della mobilità connessa e intelligente”.

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