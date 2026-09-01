Intesa Sanpaolo Assicurazioni lancia START4PEOPLE

La Call for Ideas per progetti ad alto impatto sociale

(Teleborsa) - Il Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center e Intesa Sanpaolo per il Sociale - la struttura della Banca dedicata ai programmi di contrasto delle disuguaglianze e a favore dell’inclusione sociale - lancia una nuova Call for Ideas con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative in grado di generare un impatto sociale concreto, a beneficio delle comunità e dei territori.



Con questa iniziativa - che si inserisce nel più ampio impegno del Gruppo nel sostenere la crescita sostenibile del Paese, promuovere l’innovazione e favorire la nascita e lo sviluppo di una nuova imprenditoria italiana orientata alla creazione di valore sociale - Intesa Sanpaolo Assicurazioni mette a disposizione un contributo complessivo di 300 mila euro, assegnando 100 mila euro ciascuno ai tre migliori progetti selezionati, per favorirne concretamente la realizzazione.



Le realtà vincitrici accederanno inoltre a un percorso di valorizzazione della durata di 12 mesi, erogato da Intesa Sanpaolo Innovation Center con il supporto di Intesa Sanpaolo per il Sociale: il programma prevede attività di coaching, iniziative dedicate ed eventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle soluzioni proposte e l’accesso a nuove opportunità di mercato e investimento.



START4PEOPLE si rivolge a imprese innovative, start up e società di capitali costituite da meno di cinque anni in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e impegnate nello sviluppo di soluzioni, prodotti o servizi innovativi ad alto impatto sociale, capaci di integrare sostenibilità, centralità delle persone e valorizzazione delle relazioni con comunità e territori, in uno dei seguenti ambiti: Education, Servizi socio-sanitari, Longevity e benessere, Abitare accessibile, rigenerazione e valorizzazione del territorio, Servizi ambientali e salute delle comunità.



Le imprese interessate possono candidare i propri progetti, a partire da oggi fino al 5 ottobre 2026. Entro dicembre 2026 è previsto l’evento di chiusura del programma, dove verranno annunciate le tre imprese vincitrici che accederanno sia al contributo economico sia al percorso di sviluppo, accelerando così la propria crescita e il proprio impatto positivo sul territorio.



Per approfondire i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione si rimanda al regolamento completo del programma START4PEOPLE sul sito di Intesa Sanpaolo Assicurazioni.



Virginia Borla, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "Questa iniziativa si inserisce all’interno del più ampio programma In Action Esg, attraverso il quale, in questi ultimi anni, il Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha promosso azioni concrete a favore dell’ambiente e dell’inclusione sociale. Con la call lanciata oggi vogliamo offrire a tre imprese innovative l’opportunità di realizzare idee ad alto potenziale per il benessere collettivo, in una visione allargata del nostro ruolo: non solo fornitori di protezione, ma sostenitori della creazione di valore duraturo per la società".

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