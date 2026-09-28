Eventi e scadenze: settimana del 28 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 28/09/2026

Appuntamenti:

81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA 81) - General Debate - Incontro annuale dei Capi di Stato e di Governo che si tiene all'inizio della sessione dell'Assemblea generale, dove i leader mondiali illustrano le proprie posizioni e priorità nel contesto di sfide globali complesse e interconnesse. Khalilur Rahman del Bangladesh presiederà la sessione dedicata al tema "Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione: un'Organizzazione delle Nazioni Unite che consegue risultati a vantaggio di tutti" (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

Milano Fashion Week Women (MFW) - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2027 (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - Il Consiglio punterà a raggiungere un orientamento generale parziale sul regolamento che stabilisce il sostegno dell'UE alla politica comune della pesca, alle politiche marittime e dell'acquacoltura dell'UE e al patto per gli oceani per il periodo successivo al 2027. Tra gli altri temi, i ministri discuteranno della politica agricola comune post-2027 e procederanno a uno scambio di opinioni sulla situazione dei mercati agricoli (da lunedì 28/09/2026 a martedì 29/09/2026)

Festival dell’Acqua - Roma, Palazzo della Cancelleria e Centro Congressi "La Nuvola" - 9ª edizione dell'appuntamento dedicato al servizio idrico integrato, promosso da Utilitalia, in collaborazione con Acea e in contemporanea con il Forum Euromediterraneo dell'Acqua. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, tecnici ed esperti nazionali e internazionali, chiamati a discutere le principali sfide del settore idrico, tra i quali, il presidente dell'ARERA Nicola Dell'Acqua, la vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti, la commissaria europea per l'Ambiente e la resilienza idrica Jessika Roswall, il DG dell'ISPRA Fabrizio Penna, il ministro Lollobrigida e Raffaele Fitto (da lunedì 28/09/2026 a mercoledì 30/09/2026)

UE - Consiglio "Affari esteri" (Difesa) - Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sul sostegno militare dell'UE all'Ucraina e, tra i temi di attualità, sulle minacce ibride, sulla situazione in Medio Oriente e sugli appalti pubblici nel settore della difesa. A margine della sessione del Consiglio, l'alta rappresentante Kaja Kallas presiederà il comitato direttivo dell'Agenzia europea per la difesa (AED)

Seconda Riunione Ministeriale UfM sull'Acqua - Roma, Farnesina - I Ministri dell'Acqua dei 43 Paesi dell'Unione per il Mediterraneo adotteranno la Seconda Dichiarazione Ministeriale sull'Acqua, definendo ambizioni e priorità fino al 2030, e lanceranno la Rome Initiative on Water per promuovere progetti idrici sostenibili nel Mediterraneo. La riunione sarà aperta da Antonio Tajani e copresieduta da Raed Abu Soud, Ministro dell'Acqua e dell'Irrigazione della Giordania, e Jessika Roswall, Commissaria europea per l'Ambiente. Interverranno inoltre Fadi Hajali, Segretario Generale ad interim dell'UfM, e il ministro Gilberto Pichetto Fratin

Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 28/09/2026 a martedì 29/09/2026)

BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 30 e 31 luglio 2026

09:00 - "China Shock 2.0: Causes, Consequences, and Policy Responses" - Roma, sede della Banca d'Italia - Banca d'Italia e BCE organizzano il China Workshop 2026 con l'obiettivo di riunire analisti e ricercatori da istituzioni pubbliche e accademiche per analizzare cause ed effetti della nuova ondata di esportazioni cinesi. Il keynote speech sarà tenuto dal prof. Huang Yiping, Preside della National School of Development della Università di Pechino

09:30 - Terzo Simposio nazionale OIMCE - Materie Prime Critiche per l’Energia - Roma, Salone degli Arazzi del MIMIT - incontro promosso da WEC Italia e Assorisorse che riunirà istituzioni, imprese, associazioni e mondo della ricerca per confrontarsi sulle priorità strategiche e sulle condizioni necessarie a rafforzare sicurezza, competitività e sostenibilità delle filiere delle materie prime critiche. Al centro del confronto anche fabbisogni, competenze, tecnologie, catene del valore, settori industriali strategici e recupero e riciclo. Interviene, tra gli altri, il ministro Urso

11:00 - Presentazione "HIP - Horeca Professional Expo" - NH Collection Milano City Life - Presentazione ufficiale della prima edizione italiana del più grande hub europeo dell'innovazione 4.0 e della formazione del settore Horeca "HIP - Horeca Professional Expo". Interverranno, il Direttore di HIP Italia, il Presidente di FIPE e il Direttore di Bologna Fiere Venue. La manifestazione si terrà a BolognaFiere dal 19 al 21 ottobre 2026

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Tenuta di Castelporziano - Cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale presso la Tenuta di Castelporziano, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

14:00 - Presentazione risultati PNRR Competence Center - MADE in Italy - Sala degli Arazzi del MIMIT - Presentazione dei risultati della ricerca condotta da CNR e Università di Padova sull'impatto dei Competence Center finanziati con risorse del PNRR. L'evento, dal titolo "Competence Center Impatti e Best Practice nel Tech Transfer: dal PNRR alle nuove progettualità", metterà a confronto istituzioni, imprese e i rappresentanti degli 8 Competence Center nazionali. Tra gli interventi, il Viceministro Valentini, e Davide Amorosi, Vice Capo di Gabinetto Vicario del MIMIT

15:30 - ECON - Christine Lagarde - Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BTP Short - BTP€i

Aziende:

ABP Nocivelli - Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei dati consolidati del Gruppo - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato annuale al 30 giugno 2026

Acea - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per: modifica dell'articolo 15.1 dello Statuto, ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 13 a 14 e nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione - prima convocazione

Aeffe - CDA: Relazione Semestrale

Ambromobiliare - CDA: Relazione Semestrale

Caleffi - CDA: Relazione Semestrale

Circle - CDA: Relazione Semestrale

Confinvest Oro - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

Ediliziacrobatica - Assemblea: Prima convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio della Società e la presa d’atto del bilancio consolidato del Gruppo relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2025; Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società; Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2026-2028

Ehi - Assemblea: Assemblea Straordinaria in prima convocazione per modifica degli articoli 3 e 10 dello statuto sociale

Energy - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

FILA - Assemblea: Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalle riserve disponibili; Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Supplente - unica convocazione

Haiki+ - CDA: Relazione Semestrale

Innovatec - CDA: Relazione Semestrale

KME Group - CDA: Approvazione della Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026

Mare Engineering Group - CDA: Relazione Semestrale

Markbass - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

Metriks AI - CDA: Relazione Semestrale

Simone - CDA: Relazione Semestrale

Tradelab - CDA: Relazione Semestrale

Triboo - CDA: Relazione Semestrale

Zest - CDA: Relazione Semestrale



Martedì 29/09/2026

Appuntamenti:

UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - Il Consiglio punterà a raggiungere un orientamento generale parziale sul regolamento che stabilisce il sostegno dell'UE alla politica comune della pesca, alle politiche marittime e dell'acquacoltura dell'UE e al patto per gli oceani per il periodo successivo al 2027. Tra gli altri temi, i ministri discuteranno della politica agricola comune post-2027 e procederanno a uno scambio di opinioni sulla situazione dei mercati agricoli (da lunedì 28/09/2026 a martedì 29/09/2026)

Festival dell’Acqua - Roma, Palazzo della Cancelleria e Centro Congressi "La Nuvola" - 9ª edizione dell'appuntamento dedicato al servizio idrico integrato, promosso da Utilitalia, in collaborazione con Acea e in contemporanea con il Forum Euromediterraneo dell'Acqua. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, tecnici ed esperti nazionali e internazionali, chiamati a discutere le principali sfide del settore idrico, tra i quali, il presidente dell'ARERA Nicola Dell'Acqua, la vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti, la commissaria europea per l'Ambiente e la resilienza idrica Jessika Roswall, il DG dell'ISPRA Fabrizio Penna, il ministro Lollobrigida e Raffaele Fitto (da lunedì 28/09/2026 a mercoledì 30/09/2026)

Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 28/09/2026 a martedì 29/09/2026)

Italian Energy Summit 2026 - Dallo shock energetico al nuovo equilibrio globale - La 26ª edizione del Summit del Sole 24 Ore, si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell'energia. Tra gli interventi, i ministri Foti e Pichetto Fratin, il Presidente di ARERA, gli AD di GSE, ENI, Prysmian, Snam, A2A, ERG, Saipem, Ansaldo Energia, l'AD e DG di Terna e molti altri nomi di spicco (da martedì 29/09/2026 a mercoledì 30/09/2026)

Attività di Governo - Giorgia Meloni a Praga - Praga - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita nella Repubblica Ceca

Forum EuroMediterraneo dell’Acqua - La Nuvola di Roma - Evento promosso dal Comitato Italiano One Water in collaborazione con l'Unione per il Mediterraneo e l'Istituto Mediterraneo dell'Acqua di Marsiglia, che riunirà oltre 5.000 partecipanti, più di 40 delegazioni internazionali e oltre 100 conferenze e incontri. L'obiettivo è portare al centro dell'agenda internazionale la gestione sostenibile delle risorse idriche e la sicurezza dell'acqua nel Mediterraneo. Tra gli interventi, i ministri Tajani, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Musumeci, Bernini e Zangrillo, e Qu Dongyu, Direttore Generale della FAO (da martedì 29/09/2026 a venerdì 02/10/2026)

11:00 - Cerimonia di Premiazione "10 tesi per la sostenibilità" - Campus Luiss di Viale Pola, Roma - Concorso nazionale promosso da Fondazione Symbola, Luiss e Unioncamere che premia i migliori elaborati universitari sullo sviluppo sostenibile. Interverranno, tra gli altri, Emiliana De Blasio, Advisor per Diversità, Inclusione e Sostenibilità Luiss, Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021 da remoto e Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca, parteciperanno con un video messaggio

11:00 - Camera dei Deputati - Femminicidio, audizione ministro Abodi - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, svolge l'audizione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport

12:00 - Camera dei Deputati - Degrado città e periferie, audizione ministro Foti - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione del Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizioni Caravelli - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli

15:00 - Presentazione di "Maker Faire Rome - The European Edition" - Camera di Commercio di Roma - Conferenza stampa di presentazione della XIV edizione di "Maker Faire Rome - The European Edition", evento dedicato all'innovazione che riunisce imprese, mondo accademico, enti di ricerca, maker e innovatori per condividere progetti con il pubblico. La manifestazione si terrà dal 23 al 25 ottobre 2026 al Gazometro Ostiense. Interviene Maurizio Pezzetta, Presidente di Innova Camera

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

Acea - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per: modifica dell'articolo 15.1 dello Statuto, ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 13 a 14 e nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione - seconda convocazione

Adventure - Assemblea: Assemblea in sede ordinaria, per nomina società di revisione e, in sede straordinaria, in relazione a proposta di frazionamento delle azioni emesse nel rapporto di otto azioni per ogni azione

Ediliziacrobatica - Assemblea: Seconda convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio della Società e la presa d’atto del bilancio consolidato del Gruppo relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2025; Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società; Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2026-2028 - CDA: Approvazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2026, sottoposta volontariamente a revisione contabile

Ehi - Assemblea: Assemblea Straordinaria in seconda convocazione per modifica degli articoli 3 e 10 dello statuto sociale

Gens Aurea - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 (1H)

OPS Italia - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

OSAI Automation System - CDA: Approvazione del progetto di bilancio della Società ed il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2026 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata

Oxford Instruments - Risultati di periodo



Mercoledì 30/09/2026

Appuntamenti:

Festival dell’Acqua - Roma, Palazzo della Cancelleria e Centro Congressi "La Nuvola" - 9ª edizione dell'appuntamento dedicato al servizio idrico integrato, promosso da Utilitalia, in collaborazione con Acea e in contemporanea con il Forum Euromediterraneo dell'Acqua. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, tecnici ed esperti nazionali e internazionali, chiamati a discutere le principali sfide del settore idrico, tra i quali, il presidente dell'ARERA Nicola Dell'Acqua, la vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti, la commissaria europea per l'Ambiente e la resilienza idrica Jessika Roswall, il DG dell'ISPRA Fabrizio Penna, il ministro Lollobrigida e Raffaele Fitto (da lunedì 28/09/2026 a mercoledì 30/09/2026)

Italian Energy Summit 2026 - Dallo shock energetico al nuovo equilibrio globale - La 26ª edizione del Summit del Sole 24 Ore, si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell'energia. Tra gli interventi, i ministri Foti e Pichetto Fratin, il Presidente di ARERA, gli AD di GSE, ENI, Prysmian, Snam, A2A, ERG, Saipem, Ansaldo Energia, l'AD e DG di Terna e molti altri nomi di spicco (da martedì 29/09/2026 a mercoledì 30/09/2026)

Forum EuroMediterraneo dell’Acqua - La Nuvola di Roma - Evento promosso dal Comitato Italiano One Water in collaborazione con l'Unione per il Mediterraneo e l'Istituto Mediterraneo dell'Acqua di Marsiglia, che riunirà oltre 5.000 partecipanti, più di 40 delegazioni internazionali e oltre 100 conferenze e incontri. L'obiettivo è portare al centro dell'agenda internazionale la gestione sostenibile delle risorse idriche e la sicurezza dell'acqua nel Mediterraneo. Tra gli interventi, i ministri Tajani, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Musumeci, Bernini e Zangrillo, e Qu Dongyu, Direttore Generale della FAO (da martedì 29/09/2026 a venerdì 02/10/2026)

Milano Digital Week 2026 - Nona edizione della manifestazione promossa dal Comune di Milano e realizzata da TIG – The Innovation Group, dedicata alla trasformazione digitale e all'Intelligenza Artificiale, con il tema "La Città Generativa". Cinque giornate di appuntamenti e webinar articolati in sei track dedicati a tecnologie, imprese, lavoro e formazione, cittadinanza digitale, smart city, cultura, arte e sport (da mercoledì 30/09/2026 a domenica 04/10/2026)

BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

European MidCap Event 2026 - Four Seasons Hotel George V - Evento di CF&B Communication con Integrae Sim, che si terrà a Parigi, dedicato all'incontro tra società quotate e investitori istituzionali internazionali, con incontri one-to-one e sessioni di confronto con i management (da mercoledì 30/09/2026 a giovedì 01/10/2026)

Banca d'Italia - Debito estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

09:30 - BIP - "Le Pubbliche Amministrazioni tra sovranità europea e AI" - Roma, Auditorium dell'Ara Pacis - Evento promosso da BIP dedicato alle sfide della PA nella fase successiva al PNRR, con focus su investimenti, sovranità dei dati, trasformazione digitale e applicazioni dell'intelligenza artificiale, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee. Tra gli interventi, i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Paolo Zangrillo, e il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea e Commissario europeo per la politica regionale di coesione, Raffaele Fitto, con una testimonianza video

09:30 - "Building a Water Smart Economyin the Euro-Mediterranean Area. The Role of Business" - Roma, La Nuvola - Evento di UN Global Compact Network Italia nell'ambito dell'Euro-Mediterranean Water Forum. Saranno presentati i risultati dell'indagine sulla Water Smart Economy, realizzata in partnership con The European House - Ambrosetti, e si terrà un confronto internazionale sulle strategie delle imprese dell'Area Euro-Mediterranea per una gestione efficiente e sostenibile della risorsa idrica. Tra gli interventi, Filippo Bettini, Presidente UN Global Compact Network Italia

10:00 - Conferenza stampa congiunta tra CEO di Bancomat e dei circuiti di pagamento europei - Conferenza stampa online sul progetto di interoperabilità dei pagamenti in Europa per la presentazione di una nuova tappa strategica verso la realizzazione di una vera Unione Europea dei pagamenti. I CEO di cinque soluzioni di pagamento (Bizum, EPI Company, SIBS, Vipps MobilePay e Bancomat) illustreranno importanti sviluppi dell'iniziativa per accelerare i pagamenti transfrontalieri in Europa. Per Bancomat interverrà l'AD e DG, Fabrizio Burlando

11:00 - Presentazione "Giornate FAI d’Autunno – Ottobre del FAI" - Roma, Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Presentazione delle Giornate FAI d'Autunno 2026. Intervengono, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, Marco Magnifico (Presidente FAI), Davide Usai (DG, FAI), Alfonso Dolce (AD, Dolce&Gabbana) (contributo video), Philippe-Henri Burlisson (AD e DG, Groupama Assicurazioni) e Davide Celin (AD, Nims)

11:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Milano - Cerimonia in occasione del 120° anniversario di fondazione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro CGIL, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

14:30 - Camera dei Deputati - Copasir, audizioni Mantovano - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano

15:00 - Conferenza di apertura - "Milano Digital Week" - Milano, Smart City Lab - Alla conferenza di apertura interverranno, tra gli altri, Giuseppe Sala (Sindaco di Milano), Pietro Cerretani (CEO, TIG Events – The Innovation Group), e Layla Pavone (Coordinatrice Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale, Comune di Milano)

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Alia Mentis - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

Casta Diva Group - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

Comtel - CDA: Approvazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2026 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata

Conagra Brands - Risultati di periodo

Doxee - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata

Ecosuntek - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

Finanza.tech - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata 2026, sottoposta volontariamente a revisione contabile

Franchetti - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

Micron Technology - Risultati di periodo

Olidata - CDA: Esame della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

OPS Retail - Assemblea: Nomina e definizione del compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, inclusa la nomina dei rispettivi Presidenti e la determinazione della durata del mandato del CdA - prima convocazione

The Italian Sea Group - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria per nomina collegio sindacale

Xenia - Assemblea: Assemblea straordinaria



Giovedì 01/10/2026

Appuntamenti:

Forum EuroMediterraneo dell’Acqua - La Nuvola di Roma - Evento promosso dal Comitato Italiano One Water in collaborazione con l'Unione per il Mediterraneo e l'Istituto Mediterraneo dell'Acqua di Marsiglia, che riunirà oltre 5.000 partecipanti, più di 40 delegazioni internazionali e oltre 100 conferenze e incontri. L'obiettivo è portare al centro dell'agenda internazionale la gestione sostenibile delle risorse idriche e la sicurezza dell'acqua nel Mediterraneo. Tra gli interventi, i ministri Tajani, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Musumeci, Bernini e Zangrillo, e Qu Dongyu, Direttore Generale della FAO (da martedì 29/09/2026 a venerdì 02/10/2026)

Milano Digital Week 2026 - Nona edizione della manifestazione promossa dal Comune di Milano e realizzata da TIG – The Innovation Group, dedicata alla trasformazione digitale e all'Intelligenza Artificiale, con il tema "La Città Generativa". Cinque giornate di appuntamenti e webinar articolati in sei track dedicati a tecnologie, imprese, lavoro e formazione, cittadinanza digitale, smart city, cultura, arte e sport (da mercoledì 30/09/2026 a domenica 04/10/2026)

European MidCap Event 2026 - Four Seasons Hotel George V - Evento di CF&B Communication con Integrae Sim, che si terrà a Parigi, dedicato all'incontro tra società quotate e investitori istituzionali internazionali, con incontri one-to-one e sessioni di confronto con i management (da mercoledì 30/09/2026 a giovedì 01/10/2026)

66° Salone Nautico Internazionale di Genova - Manifestazione internazionale organizzata da Confindustria Nautica dedicata alla nautica da diporto, che riunisce oltre 1.000 imbarcazioni, 215 novità e operatori da 45 Paesi, con esposizione di Yacht & superyacht, barche a vela, gommoni e multiscafi oltre a tecnologie innovative, componentistica ed elettronica. (da giovedì 01/10/2026 a martedì 06/10/2026)

Ryanair - Conferenza stampa con il CEO a Milano e Roma - Conferenza stampa con Eddie Wilson, CEO di Ryanair, a Milano (Hotel Cristoforo Colombo), alle ore 08:50 e a Roma (Rose Garden Palace), alle ore 12:30

FNEC 2026 - Festival Nazionale dell’Economia Civile - Firenze - 8ª edizione del Festival dedicata al tema "EUconomia - L'economia che fa bene. Il rumore della foresta che cresce", con una riflessione su economia civile, responsabilità, cooperazione e costruzione di un futuro sostenibile (da giovedì 01/10/2026 a domenica 04/10/2026)

UE - Consiglio "Giustizia e affari interni" (Affari interni) - I ministri dell'Interno procederanno a uno scambio di opinioni sulla cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione, riceveranno un aggiornamento sull'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo e discuteranno della conoscenza situazionale e delle capacità di allerta rapida. Discuteranno inoltre dello stato generale dello spazio Schengen e dell'attuazione del quadro strategico dell'UE in materia di droghe

Auto - Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei Trasporti

11:00 - Conferenza stampa presentazione FrecciaRosa 2026 - Roma, Auditorium di Villa Patrizi - Conferenza stampa della sedicesima edizione di FrecciaRosa, l’iniziativa di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione alla prevenzione in ambito oncologico realizzata dal Gruppo FS Italiane e dalla Fondazione IncontraDonna

15:30 - Christine Lagarde alla 10ª Conferenza annuale dell'ESRB - Francoforte - Discorso di benvenuto di Christine Lagarde alla decima conferenza annuale del Comitato europeo di vigilanza sui rischi sistemici (ESRB - European Systemic Risk Board) "ESRB@15: may you stay forever young"

16:00 - Almaviva - Valore IA - Roma, Spazio Vittoria - Evento dedicato al tema dell'autonomia strategica, dell'innovazione e dell'applicazione concreta di soluzioni di Intelligenza Artificiale che riunirà rappresentanti delle istituzioni, della PA, della ricerca e dell'industria in un confronto sui principali scenari, sulle sfide e sulle prospettive dell'IA, fino al passaggio dalla visione all'azione, tema dell'intervento conclusivo di Valeria Sandei – Chief Global AI, Almaviva Group – President and Ceo, Almawave Labs. Tra gli interventi, gli AD di Almaviva e Sogei e i DG di INPS, INAIL, AGID

Borsa:

Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (da giovedì 01/10/2026 a venerdì 02/10/2026)

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

Accenture - Risultati di periodo

Ecosuntek - Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei risultati

Landi Renzo - Assemblea: Unica convocazione

Nike - Risultati di periodo

Nike - Risultati di periodo: Q1 FY27

11:00 - DBA Group - Appuntamento: Capital Markets Day 2026 di DBA Group, presso Palazzo Mezzanotte. L’evento offrirà l’opportunità di incontrare il management del Gruppo e di confrontarsi sul percorso di sviluppo futuro della Società



Venerdì 02/10/2026

Appuntamenti:

Forum EuroMediterraneo dell’Acqua - La Nuvola di Roma - Evento promosso dal Comitato Italiano One Water in collaborazione con l'Unione per il Mediterraneo e l'Istituto Mediterraneo dell'Acqua di Marsiglia, che riunirà oltre 5.000 partecipanti, più di 40 delegazioni internazionali e oltre 100 conferenze e incontri. L'obiettivo è portare al centro dell'agenda internazionale la gestione sostenibile delle risorse idriche e la sicurezza dell'acqua nel Mediterraneo. Tra gli interventi, i ministri Tajani, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Musumeci, Bernini e Zangrillo, e Qu Dongyu, Direttore Generale della FAO (da martedì 29/09/2026 a venerdì 02/10/2026)

Milano Digital Week 2026 - Nona edizione della manifestazione promossa dal Comune di Milano e realizzata da TIG – The Innovation Group, dedicata alla trasformazione digitale e all'Intelligenza Artificiale, con il tema "La Città Generativa". Cinque giornate di appuntamenti e webinar articolati in sei track dedicati a tecnologie, imprese, lavoro e formazione, cittadinanza digitale, smart city, cultura, arte e sport (da mercoledì 30/09/2026 a domenica 04/10/2026)

FNEC 2026 - Festival Nazionale dell’Economia Civile - Firenze - 8ª edizione del Festival dedicata al tema "EUconomia - L'economia che fa bene. Il rumore della foresta che cresce", con una riflessione su economia civile, responsabilità, cooperazione e costruzione di un futuro sostenibile (da giovedì 01/10/2026 a domenica 04/10/2026)

66° Salone Nautico Internazionale di Genova - Manifestazione internazionale organizzata da Confindustria Nautica dedicata alla nautica da diporto, che riunisce oltre 1.000 imbarcazioni, 215 novità e operatori da 45 Paesi, con esposizione di Yacht & superyacht, barche a vela, gommoni e multiscafi oltre a tecnologie innovative, componentistica ed elettronica. (da giovedì 01/10/2026 a martedì 06/10/2026)

Consiglio "Giustizia e affari interni" (Giustizia) - I ministri della Giustizia saranno invitati ad approvare conclusioni sulla lotta contro il razzismo e le forme correlate di odio e discriminazione, a discutere del mandato riveduto di Eurojust e a procedere a uno scambio di opinioni sulla protezione della società civile e dei giornalisti. Saranno inoltre aggiornati sulle azioni intraprese in materia di lotta all'impunità per i crimini commessi in Ucraina

Rating sovrano - Portogallo - Scope pubblica la revisione del merito di credito

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica a Montecarlo - Montecarlo - Visita di Stato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel Principato di Monaco (da venerdì 02/10/2026 a sabato 03/10/2026)

Banca d'Italia - €-coin; Ita-coin

Borsa:

Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (da giovedì 01/10/2026 a venerdì 02/10/2026)

Aziende:

12:00 - A2A - Appuntamento: Presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano, che si terrà presso la sede di Assolombarda a Milano. Durante l'incontro il Presidente di A2A Roberto Tasca e l'AD di A2A Renato Mazzoncini, presenteranno i risultati e ne discuteranno insieme a Anna Scavuzzo, Vicesindaco del Comune di Milano, Lorenzo Pregliasco, Direttore Responsabile di YouTrend e Fabio Antoldi, Professore ordinario di Strategia aziendale e direttore del CERSI, Centro di Ricerca per lo Sviluppo Imprenditoriale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore



Sabato 03/10/2026

Appuntamenti:

Milano Digital Week 2026 - Nona edizione della manifestazione promossa dal Comune di Milano e realizzata da TIG – The Innovation Group, dedicata alla trasformazione digitale e all'Intelligenza Artificiale, con il tema "La Città Generativa". Cinque giornate di appuntamenti e webinar articolati in sei track dedicati a tecnologie, imprese, lavoro e formazione, cittadinanza digitale, smart city, cultura, arte e sport (da mercoledì 30/09/2026 a domenica 04/10/2026)

FNEC 2026 - Festival Nazionale dell’Economia Civile - Firenze - 8ª edizione del Festival dedicata al tema "EUconomia - L'economia che fa bene. Il rumore della foresta che cresce", con una riflessione su economia civile, responsabilità, cooperazione e costruzione di un futuro sostenibile (da giovedì 01/10/2026 a domenica 04/10/2026)

66° Salone Nautico Internazionale di Genova - Manifestazione internazionale organizzata da Confindustria Nautica dedicata alla nautica da diporto, che riunisce oltre 1.000 imbarcazioni, 215 novità e operatori da 45 Paesi, con esposizione di Yacht & superyacht, barche a vela, gommoni e multiscafi oltre a tecnologie innovative, componentistica ed elettronica. (da giovedì 01/10/2026 a martedì 06/10/2026)

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica a Montecarlo - Montecarlo - Visita di Stato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel Principato di Monaco (da venerdì 02/10/2026 a sabato 03/10/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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