Francoforte: balza in avanti Fresenius
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fresenius più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del colosso farmaceutico tedesco sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 47,35 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 46,52. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 48,18.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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