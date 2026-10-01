Fresenius acquisisce il restante 45% di mAbxience per massimi 750 milioni di euro

(Teleborsa) - Fresenius , colosso tedesco dei servizi medicali, ha annunciato l'acquisizione del restante 45% di mAbxience da Insud Pharma e Invim Corporativo, per un corrispettivo totale fino a 750 milioni di euro, incluso un pagamento condizionato di 50 milioni di euro.



Fresenius aveva acquisito una quota di maggioranza del 55% in mAbxience nell'agosto 2022, controllando e consolidando l'attività da quel momento in poi. L'acquisizione della piena proprietà completa tale assetto: la piattaforma di biosimilari è ora interamente integrata nella divisione Biopharma di Fresenius Kabi, che copre l'intera catena del valore, dalla ricerca alla commercializzazione.



"Il completamento dell'acquisizione di mAbxience rappresenta un'ulteriore tappa fondamentale nella creazione di un'attività biofarmaceutica leader, verticalmente integrata e su larga scala - ha detto il CEO Michael Sen - Quando abbiamo investito per la prima volta in mAbxience, quattro anni fa, l'opportunità di mercato era promettente ma ancora in evoluzione. La nostra iniziale quota di maggioranza ci ha permesso di accedere a una piattaforma altamente competitiva, mantenendo al contempo il controllo del rischio. Da allora, il mercato è cresciuto notevolmente, mAbxience ha ottenuto risultati eccellenti e Fresenius dispone ora della solidità finanziaria necessaria per compiere questo ulteriore passo".



mAbxience è un'azienda biofarmaceutica leader a livello globale che gestisce tre stabilimenti all'avanguardia per la produzione di principi attivi multi-prodotto in Spagna e America Latina, impiegando oltre 1.300 persone. mAbxience sviluppa e produce anticorpi monoclonali biosimilari e fornisce servizi di sviluppo e produzione conto terzi ai propri partner. Nel 2025, mAbxience ha generato ricavi superiori a 320 milioni di euro e ha contribuito con un margine EBITDA che ha accresciuto il margine complessivo di Fresenius Kabi.

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