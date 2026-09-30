Francoforte: risultato positivo per Fresenius

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che lievita dell'1,95%.



Il trend di Fresenius mostra un andamento in sintonia con quello del DAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico del colosso farmaceutico tedesco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 44,58 Euro con tetto rappresentato dall'area 45,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 44,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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