Milano
14:48
51.001
-0,72%
Nasdaq
30-set
30.409
0,00%
Dow Jones
30-set
50.906
-0,86%
Londra
14:48
10.521
-0,80%
Francoforte
14:48
25.190
-0,04%
Giovedì 1 Ottobre 2026, ore 15.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: andamento negativo per Aurubis
Francoforte: andamento negativo per Aurubis
Migliori e peggiori
,
In breve
01 ottobre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta in ribasso per il
produttore tedesco di rame
, che mostra un decremento del 2,42%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: rosso per Aurubis
Francoforte: seduta molto difficile per Aurubis
Francoforte: giornata depressa per Aurubis
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aurubis
Titoli e Indici
Aurubis
-4,41%
Altre notizie
Francoforte: in calo Aurubis
Francoforte: performance negativa per Aurubis
Francoforte: rosso per Aurubis
Francoforte: risultato positivo per Aurubis
Francoforte: scambi negativi per Aurubis
Francoforte: balza in avanti Aurubis
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto