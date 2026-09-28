Francoforte: scambi negativi per Aurubis
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore tedesco di rame, con una flessione del 3,16%.
La tendenza ad una settimana di Aurubis è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la big europea del rame, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 161,1 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 165,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 159,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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