IMACO, Standard Ethics conferma il rating "EE-"

(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "EE-" di IMACO, azienda italiana di costruzioni specializzata in edilizia civile sia residenziale sia industriale. Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



Nel corso del 2025, il portafoglio ordini è stato arricchito da nuove commesse, che trovano esecuzione nel corso del biennio successivo. Si rileva l'istituzione di un Comitato di Sostenibilità, il cui ruolo è in fase di definizione, e l'implementazione di un nuovo Piano di Sostenibilità. Si assiste, inoltre, alla riorganizzazione della struttura di vertice con la nomina del nuovo CdA.



Si registrano l'adozione della Stop Work Policy, il rinnovo delle certificazioni in ambito sociale e iniziative di efficientamento dei consumi energetici, nonché il potenziamento del fattore tecnologico a supporto dei processi operativi. Residuano margini di miglioramento circa l'indipendenza degli organi apicali e il raggiungimento della parità di genere. Si attende una revisione delle policy tematiche in linea coi principi promossi a livello internazionale da Onu, Ocse e Unione Europea.

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