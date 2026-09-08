Lottomatica, Moody's migliora outlook a positivo e conferma rating Ba2 dopo accordo con Cirsa

(Teleborsa) - Moody's ha confermato il rating "Ba2" di Lottomatica , mentre l'outlook è stato modificato da stabile a positivo. L'azione di rating fa seguito all'annuncio del 2 settembre 2026, secondo cui Lottomatica e Cirsa hanno stipulato un accordo vincolante di fusione transfrontaliera mediante scambio di azioni, dando vita a uno dei più grandi operatori quotati al mondo nel settore dei giochi e delle scommesse sportive. In base all'operazione proposta, Cirsa verrà incorporata in Lottomatica; al perfezionamento dell'operazione, si prevede che gli attuali azionisti di Lottomatica deterranno circa il 67,5% dell'entità risultante dalla fusione, mentre gli attuali azionisti di Cirsa ne deterranno circa il 32,5% (inclusa Blackstone con una quota del 24%). Il perfezionamento dell'operazione è previsto per la metà del 2027.



"L'outlook positivo riflette la nostra aspettativa che, in seguito alla fusione, Lottomatica rafforzerà il proprio profilo di business, beneficiando di dimensioni significativamente maggiori e di una migliore diversificazione geografica, oltre a una posizione di leadership di mercato in Italia e Spagna e a prospettive di crescita più solide nel settore del gioco online", afferma Sarah Nicolini, Vice President - ??Ratings di Moody's Ratings e lead analyst per Lottomatica.



Moody's prevede che il rapporto debito/EBITDA rettificato si attesterà intorno a 3,5x su base pro forma nel 2026 e nel 2027, per poi scendere a circa 3x nel 2028, sostenuto dalla crescita degli utili; tale valore si confronta con il 3,4x registrato su base standalone nei dodici mesi a giugno 2026. Prevede inoltre che il rapporto EBIT/interessi rettificato rimarrà superiore a 3x dopo il perfezionamento della fusione, nonostante un possibile aumento dell'indebitamento; il dato si confronta con il 3,8x registrato nei dodici mesi a giugno 2026. Prevede infine che la società manterrà una buona capacità di generazione di flussi di cassa anche dopo il completamento della fusione.

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