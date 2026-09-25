Londra: risultato positivo per Standard Chartered
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo bancario con sede a Londra, che tratta in utile dell'1,82% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Standard Chartered rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Standard Chartered, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 23,02 sterline. Primo supporto visto a 22,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 22,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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