Cirsa posta da S&P in CreditWatch positivo dopo annuncio di fusione con Lottomatica

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha posto il rating di credito a lungo termine "BB-" di Cirsa Enterprises , società spagnola attiva nel settore del gioco d'azzardo, sotto CreditWatch con implicazioni positive.



Il 2 settembre 2026, Cirsa e Lottomatica hanno annunciato una fusione interamente in azioni con l'obiettivo di creare un gruppo di gioco con posizioni di leadership in Italia, Spagna e in diversi paesi dell'America Latina. Blackstone , attuale azionista di maggioranza di Cirsa, diventerà azionista di minoranza della nuova entità con una quota del 24%, rispetto all'attuale 74% detenuto in Cirsa.



L'inserimento in CreditWatch riflette la probabilità che S&P potrebbe innalzare i rating di Cirsa per allinearli a quelli di Lottomatica (BB) alla chiusura dell'operazione.

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