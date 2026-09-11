Piaggio, Moody's conferma i rating Ba3, outlook stabile
(Teleborsa) - Moody's ha confermato oggi il Corporate Family Rating (CFR) Ba3, il rating di probabilità di default (PDR) Ba3-PD e il rating Ba3 sulle obbligazioni senior unsecured da 250 milioni di euro con scadenza nel 2030 di Piaggio. L'outlook rimane stabile.
"La conferma del rating riflette la progressiva ripresa della performance operativa di Piaggio e la nostra aspettativa che gli indicatori creditizi rimangano coerenti con l'attuale livello di rating, sebbene nella fascia più bassa della categoria di rating", afferma Giuliana Cirrincione, Assistant Vice President e analista principale per Piaggio presso Moody's Ratings.
L'odierna azione di rating - si legge in una nota - riflette il miglioramento della performance operativa di Piaggio dopo un prolungato periodo di debolezza della domanda. Negli ultimi tre anni, i volumi di vendita dei veicoli sono diminuiti nella maggior parte dei segmenti e delle aree geografiche a causa dell'incertezza macroeconomica e della contenuta spesa dei consumatori, portando a una riduzione del fatturato di Piaggio a circa 1,5 miliardi di euro nel 2025, rispetto ai 2 miliardi di euro del 2022.
Tuttavia, dall'inizio del 2026 la domanda ha registrato una costante ripresa, con un rafforzamento del trend nel secondo trimestre e un aumento dei volumi dell'8,5% su base annua nel semestre conclusosi a giugno 2026. Ciò è dipeso principalmente da una maggiore domanda nel segmento delle due ruote (2W) nelle aree EMEA, Nord America e Asia-Pacifico, mentre le condizioni di mercato in India sono rimaste favorevoli sia per le due ruote che per i veicoli commerciali leggeri sin dall'inizio del 2026. Il fatturato riportato è rimasto sostanzialmente stabile nel periodo, risentendo di movimenti valutari sfavorevoli; al netto dell'effetto cambi, il fatturato è aumentato del 3,2% su base annua nel primo semestre del 2026.
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