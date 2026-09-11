Piaggio, Moody's conferma i rating Ba3, outlook stabile

(Teleborsa) - Moody's ha confermato oggi il Corporate Family Rating (CFR) Ba3, il rating di probabilità di default (PDR) Ba3-PD e il rating Ba3 sulle obbligazioni senior unsecured da 250 milioni di euro con scadenza nel 2030 di Piaggio . L'outlook rimane stabile.



"La conferma del rating riflette la progressiva ripresa della performance operativa di Piaggio e la nostra aspettativa che gli indicatori creditizi rimangano coerenti con l'attuale livello di rating, sebbene nella fascia più bassa della categoria di rating", afferma Giuliana Cirrincione, Assistant Vice President e analista principale per Piaggio presso Moody's Ratings.



L'odierna azione di rating - si legge in una nota - riflette il miglioramento della performance operativa di Piaggio dopo un prolungato periodo di debolezza della domanda. Negli ultimi tre anni, i volumi di vendita dei veicoli sono diminuiti nella maggior parte dei segmenti e delle aree geografiche a causa dell'incertezza macroeconomica e della contenuta spesa dei consumatori, portando a una riduzione del fatturato di Piaggio a circa 1,5 miliardi di euro nel 2025, rispetto ai 2 miliardi di euro del 2022.



Tuttavia, dall'inizio del 2026 la domanda ha registrato una costante ripresa, con un rafforzamento del trend nel secondo trimestre e un aumento dei volumi dell'8,5% su base annua nel semestre conclusosi a giugno 2026. Ciò è dipeso principalmente da una maggiore domanda nel segmento delle due ruote (2W) nelle aree EMEA, Nord America e Asia-Pacifico, mentre le condizioni di mercato in India sono rimaste favorevoli sia per le due ruote che per i veicoli commerciali leggeri sin dall'inizio del 2026. Il fatturato riportato è rimasto sostanzialmente stabile nel periodo, risentendo di movimenti valutari sfavorevoli; al netto dell'effetto cambi, il fatturato è aumentato del 3,2% su base annua nel primo semestre del 2026.

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