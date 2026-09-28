Londra: andamento rialzista per Airtel Africa

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Airtel Africa è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,003 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,095. Il peggioramento di Airtel Africa è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,951.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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