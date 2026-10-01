Milano 17:35
50.238 -2,21%
Nasdaq 18:59
30.335 -0,24%
Dow Jones 18:59
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Londra 17:41
10.428 -1,68%
Francoforte 17:35
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Borsa: Perde molto Londra, in calo dell'1,68%

Il FTSE 100 chiude a 10.428,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Londra, in calo dell'1,68%
In forte ribasso Londra, che mostra una discesa dell'1,68% e archivia la seduta a 10.428,27 punti.
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