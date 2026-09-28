OPA Pendant Power su PLC, adesioni allo 0,002% nel primo giorno di offerta
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria promossa da Pendant Power sulle azioni di PLC, risulta che oggi 28 settembre, primo giorno di adesioni, sono state presentate 159 richieste, pari allo 0,002% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA si concluderà il 16 ottobre 2026.
Borsa Italiana ricorda che le azioni Trevi acquistate sul mercato nei giorni 15 e 16 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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