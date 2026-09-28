OPA Webuild su Trevi, poche adesioni nel primo giorno di offerta
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da Webuild sulle azioni ordinarie Trevi, risulta che oggi 28 settembre, primo giorno di adesioni, sono state presentate 27 richieste, pari allo 0,00004% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA si concluderà il 20 novembre 2026.
Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Trevi acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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