UE, 73 milioni di euro per allevatori in Italia colpiti da aviaria e peste suina

(Teleborsa) - Gli Stati membri hanno approvato la proposta della Commissione europea di mobilitare oltre 73 milioni di euro provenienti dalla riserva agricola a favore dell'Italia, per contribuire a indennizzare gli allevatori delle aree colpite da focolai di influenza aviaria e peste suina africana.



A seguito delle richieste formali avanzate dall'Italia, la Commissione ha deciso di sostenere gli allevatori aventi diritto, stanziando un totale di 61 milioni di euro per il settore avicolo (carne e uova) in relazione ai focolai di influenza aviaria verificatisi tra il settembre 2022 e il marzo 2025, e 12,5 milioni di euro per il settore suinicolo in relazione ai focolai di peste suina africana registrati tra il novembre 2024 e l'aprile 2025. I fondi provengono dalla riserva agricola; le autorità nazionali dovranno garantire che gli allevatori ricevano rapidamente il sostegno, la cui erogazione dovrà avvenire entro e non oltre il 31 maggio 2027.



La Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023-2027 prevede una riserva agricola di almeno 450 milioni di euro l'anno per far fronte a perturbazioni del mercato o a eventi eccezionali che incidono sulla produzione o sulla distribuzione.

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