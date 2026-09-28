Preatoni, i figli del fondatore assumono maggiori responsabilità. Oscar Crameri nuovo chairman

(Teleborsa) - Preatoni Group , gruppo italiano quotato su Euronext Growth Paris e specializzato nella proprietà e gestione di resort turistici (principalmente in Egitto e Italia) e nello sviluppo immobiliare residenziale e commerciale nella regione EMEA (Stati baltici, Dubai), ha registrato ricavi pari a 51,5 milioni di euro al 30 giugno 2026, segnando un lieve incremento dell'1,2% rispetto al 30 giugno 2025. L'EBITDA si è attestato a 13,3 milioni di euro, in crescita del 21,5%, trainato dal forte aumento della redditività nel segmento Ospitalità/Turismo. Il margine EBITDA è stato pari al 25,8% al 30 giugno 2026, in aumento di 4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Il risultato operativo è salito a 10,4 milioni di euro, rispetto ai 6,9 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. Tale dato include proventi per 2,4 milioni di euro derivanti dalla cessione legata all'uscita del Gruppo da un progetto a Dubai. Al netto di un risultato finanziario negativo per 2,5 milioni di euro, l'utile netto consolidato è pari a 5,7 milioni di euro (rispetto ai 4,5 milioni di euro del 30 giugno 2025). L'utile netto di pertinenza del Gruppo è stato pari a 4,3 milioni di euro.



L'indebitamento finanziario netto è diminuito significativamente, attestandosi a 62,2 milioni di euro al 30 giugno 2026 (una riduzione di 11,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2025, che segue il calo di 11,7 milioni di euro registrato nell'esercizio 2025).



Forte dei buoni risultati del primo semestre e dell'attuale slancio operativo, il Gruppo guarda con fiducia alla seconda metà dell'esercizio e prevede una crescita dei ricavi per l'intero anno 2026, nonché un margine EBITDA superiore al 20%, salvo gravi perturbazioni geopolitiche.



Preatoni Group ha annunciato una modifica della propria struttura di governance su iniziativa di Ernesto Preatoni, azionista di maggioranza e Chairman del Supervisory Board; l'obiettivo è rafforzare il coinvolgimento della famiglia fondatrice nell'indirizzo strategico dell'azienda e consentire ai figli di assumere maggiori responsabilità. In tale contesto, Patrick Werner, Chairman dell'Executive Board, ha concordato di rassegnare le dimissioni, con effetto dal 16 ottobre 2026. Oscar Crameri, memebro dell'Executive Board, è stato nominato Chairman dell'Executive Board. Parallelamente, Eugenio Preatoni ed Edoardo Preatoni - i due figli del fondatore del Gruppo, attualmente alla guida rispettivamente delle divisioni Ospitalità/Turismo e Sviluppo Immobiliare - entreranno a far parte dell'Executive Board a partire dal 16 ottobre 2026.



"Desidero ringraziare Patrick Werner per l'impegno e il lavoro svolto durante il suo mandato, in particolare in relazione all'offerta pubblica iniziale e alla strutturazione dell'azienda - ha detto Ernesto Preatoni - Ripongo piena fiducia in Oscar Crameri per portare avanti l'orientamento strategico del Gruppo".

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