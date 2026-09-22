Somec, nuovi ordini per oltre 28 milioni nel glazing navale

Il portafoglio ordini del gruppo supera 1,1 miliardi di euro.

(Teleborsa) - Somec , società quotata su Euronext Milan attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha annunciato l'acquisizione di nuovi ordini e l'aggiornamento di accordi già in essere per un valore complessivo di oltre 28 milioni di euro, a beneficio della divisione Horizons, specializzata in sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili.



Le commesse riguardano sistemi vetrati per navi da crociera di nuova costruzione, commissionate in continuità da un primario gruppo cantieristico per conto di un importante operatore del segmento luxury cruise internazionale, oltre all'integrazione di commesse già in essere sulla medesima serie. Le attività si svilupperanno nell'arco temporale 2027-2035, con effetti economici distribuiti lungo l'intero periodo.



"Nel segmento ultra-lusso della crocieristica, in crescita rapida e continua, il numero di passeggeri è volutamente contenuto e ogni spazio a bordo è concepito con attenzione per essere vissuto al meglio", ha dichiarato Oscar Marchetto, Presidente del Gruppo Somec. "In questo contesto, i sistemi vetrati non sono solo componenti funzionali: sono elementi che il passeggero vede, tocca, attraversa ogni giorno. È responsabilità di Somec dare un contributo all'esperienza memorabile che gli armatori garantiscono ai propri clienti".



Marchetto ha inoltre sottolineato come la nuova commessa confermi "la capacità di Somec di trasformare le proprie competenze distintive in opportunità di crescita", rafforzando la visibilità del portafoglio ordini che "oggi supera abbondantemente 1,1 miliardi di euro".

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