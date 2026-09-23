"Buy" per T.RowePrice
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Andamento negativo per la società di gestione degli investimenti, tra i titoli dell'indice S&P-500, con una flessione dello 0,44%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 104,2 USD, con stop loss individuato a livello 95,6 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```