Ambiente: da ENEA e Costa Crociere Foundation protocollo di monitoraggio per proteggere spiagge e dune

(Teleborsa) - ENEA, in collaborazione con Costa Crociere Foundation, ha messo a punto un protocollo per il monitoraggio su larga scala del livello di naturalità delle spiagge e degli ecosistemi dunali. Il metodo descritto in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Ecological Solutions and Evidence, è stato applicato su scala nazionale nell'ambito del progetto di citizen science "Guardiani della Costa", promosso da Costa Crociere Foundation con il contributo scientifico di ENEA.



Lo studio, che ha coinvolto oltre 3.200 studenti nella raccolta di dati in oltre 100 tratti di costa italiana, ha individuato indicatori di naturalità quali: presenza e caratteristiche delle dune, tipologia del sedimento, condizioni del retrospiaggia, segni di erosione, strutture di protezione e specie vegetali indicatrici degli habitat dunali.



Il protocollo sviluppato è rivolto a operatori e amministrazioni locali per facilitare l’individuazione delle aree costiere più a rischio e pianificare interventi di salvaguardia e ripristino. Non meno importante è la ricaduta educativa dell’iniziativa: oltre a produrre dati utili alla comunità scientifica, il coinvolgimento diretto degli studenti nelle attività di campo rafforza consapevolezza ambientale, partecipazione attiva e senso di responsabilità verso la tutela del patrimonio costiero.



"I risultati confermano il valore della citizen science come strumento complementare ai programmi di monitoraggio ambientale tradizionali, al fine di ampliare la copertura spaziale delle osservazioni", ha commentato Ivo Rossetti del Laboratorio Biodiversità ed ecosistemi del Centro Ricerche ENEA di S. Teresa (La Spezia). "Le spiagge e gli ecosistemi dunali costieri - ha aggiunto - sono ambienti fragili, sempre più minacciati dal cambiamento climatico, dall'urbanizzazione e dal turismo intensivo. Proteggerli significa salvaguardare biodiversità, protezione dall'erosione e attrattività turistica, per questo monitorarne costantemente lo stato di conservazione è essenziale, ma richiede una copertura territoriale difficile da garantire con le sole risorse della ricerca scientifica e qui può entrare in gioco il contributo dei cittadini".



La qualità delle informazioni raccolte dagli studenti è stata verificata da esperti attraverso analisi statistiche e GIS, a conferma che un protocollo con dati raccolti da non specialisti può produrre informazioni ecologicamente significative.

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