Scuola: Antartide, al via iscrizioni al concorso AUSDA 2026-2027

27 a edizione dell’iniziativa ENEA rivolta alle scuole “Adotta una scuola dall’Antartide”

(Teleborsa) - Al via dal 15 settembre le iscrizioni per il concorso AUSDA - Adotta una scuola dall’Antartide, il progetto scientifico-didattico rivolto alle scuole di ogni ordine e grado coordinato dall’Unità Tecnica Antartide ENEA, nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.



Giunta alla 27a edizione, l’iniziativa propone agli studenti un percorso formativo integrato che unisce approfondimenti scientifici, attività laboratoriali e incontri in videocollegamento con il personale impegnato in campo. I ragazzi avranno infatti l'opportunità di dialogare con ricercatori, tecnici e logisti operativi presso la stazione italiana "Mario Zucchelli", la base italo-francese "Concordia" e a bordo della nave rompighiaccio "Laura Bassi", strutture che quest'anno ospiteranno la 42ª Spedizione italiana in Antartide.



Attraverso questo viaggio virtuale, gli studenti scopriranno le caratteristiche di un continente fondamentale per la scienza e l’equilibrio climatico del pianeta. Potranno inoltre ascoltare dalle parole dei protagonisti come si vive e lavora in un ambiente così estremo e remoto e l’importanza del supporto logistico, garantito da personale altamente specializzato, tra cui tecnici e ricercatori ENEA.



"Sempre più istituti scolastici scelgono di aderire al progetto e molti vi partecipano in modo continuativo da anni", spiega Elena Campana, responsabile dell’Unità tecnica Antartide dell’ENEA.



"Questo crescente interesse – conclude - ci conferma l’efficacia dell’iniziativa nel promuovere la cultura scientifica, stimolare la curiosità verso la ricerca e offrire ai giovani importanti occasioni di orientamento per le future scelte di studio e lavoro". Dopo il successo della prima edizione, torna anche il concorso "AUSDA-CON 2026", esteso quest’anno a tutte le scuole e dedicato al tema "Deserto, Antartide e Spazio".



Per partecipare i ragazzi dovranno presentare elaborati artistici (disegni, fumetti, scatti fotografici, sculture), letterari (articoli, romanzi, poesie), multimediali (podcast, TED talk, audio, video, slide) o tecnici (piccoli strumenti/software) che diano una risposta a tutte o ad alcune delle seguenti tre domande: "Deserto, Antartide e Spazio, tre ambienti estremi che da sempre attirano l’interesse dell’uomo.



Sono così diversi fra loro come sembra? Possono realmente rappresentare per l'uomo un nuovo modo di vivere? Puoi immaginare una tecnologia che possa essere di aiuto per la ricerca scientifica e la vita dell'uomo in questi ambienti?".



Alle scuole vincitrici -prima, seconda e terza classificata per ciascuna categoria e livello scolastico- sarà consegnata una targa ricordo, mentre tutti i ragazzi verranno premiati con un gadget antartico!

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