Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 28/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Discesa moderata per il derivato italiano, che chiude la giornata del 28 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,46% rispetto alla seduta precedente.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51.430. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 51.950. Il peggioramento del Future sul FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51.160.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)