Milano 11:26
52.182 +0,82%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:25
10.724 +0,37%
Francoforte 11:26
25.480 +0,41%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Andamento annoiato per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la sessione in ribasso dello 0,21%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 51.504. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 52.056. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51.247.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```