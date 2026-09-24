Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Riunione sostanzialmente debole quella del 23 settembre per il principale indice della Borsa di Milano, che conclude gli scambi in frazionale calo a 51.987.
Le implicazioni tecniche attuali del FTSE MIB mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 51.560. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 52.400. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 51.132.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)