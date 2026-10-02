Milano 10:41
50.636 +0,79%
Nasdaq 1-ott
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Dow Jones 1-ott
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Londra 10:41
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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'1/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'1/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Giornata difficile quella vissuta l'1 ottobre per il principale indice della Borsa di Milano, che termina in ribasso a 50.238.

Lo status tecnico del FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 49.695, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 51.324. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 49.152.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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