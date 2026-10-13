Milano 9:38
50.173 +0,28%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
51.851 +0,38%
Londra 9:38
10.756 +0,94%
25.325 +0,19%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un misero +0,58%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 49.135. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 51.098. Il peggioramento del FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 48.235.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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