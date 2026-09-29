Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 28/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Sottotono il maggiore indice americano, che chiude la seduta con un calo dello 0,77%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7.656,7. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7.737,7. Il peggioramento dell'S&P 500 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7.629,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)