Milano 11:27
52.184 +0,82%
Nasdaq 28-set
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Dow Jones 28-set
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Londra 11:26
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Francoforte 11:27
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 28/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 28/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Sottotono il maggiore indice americano, che chiude la seduta con un calo dello 0,77%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7.656,7. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7.737,7. Il peggioramento dell'S&P 500 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7.629,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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