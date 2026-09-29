Milano 11:27
52.176 +0,80%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:27
10.726 +0,39%
Francoforte 11:27
25.476 +0,40%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 28/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 28/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,4184, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,4153. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,4215.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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