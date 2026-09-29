Analisi Tecnica: USD/CAD del 28/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,4184, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,4153. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,4215.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)