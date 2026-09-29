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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,09%)
Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 51.804,94 punti
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Finanza
29 settembre 2026 - 17.39
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