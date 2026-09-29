Milano 17:35
51.805 +0,09%
Nasdaq 20:37
30.334 +0,19%
Dow Jones 20:37
51.291 -0,37%
Londra 17:35
10.637 -0,45%
Francoforte 17:35
25.399 +0,10%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,09%)

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 51.804,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,09%)
Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un +0,09% e archivia gli scambi a 51.804,94 punti.
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