Elica amplia perimetro accordi preventivi con Agenzia Entrate

(Teleborsa) - EMC Fime Srl, società del Gruppo Elica , ha sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate un nuovo accordo preventivo in materia di prezzi di trasferimento.



L’accordo, valido per il periodo 2026-2030, definisce preventivamente i criteri di determinazione dei prezzi applicati alle operazioni infragruppo tra EMC Fime ed Elica Group Polska nell’ambito della Business Unit Motors, contribuendo a rafforzare il presidio del rischio fiscale e l’allineamento ai principi internazionali in materia di transfer pricing.



L’intesa rappresenta il terzo accordo preventivo concluso dal Gruppo nel corso del 2026. In precedenza, l’azienda aveva perfezionato un accordo relativo alle attività svolte in Messico, riguardanti rispettivamente i rapporti tra Elica e la controllata messicana Elicamex, e quelli tra EMC Fime e la medesima controllata.



Con la sottoscrizione del nuovo accordo, le principali transazioni infragruppo tra le società italiane e le controllate estere del Gruppo nelle Business Unit Cooking e Motors risultano oggi coperte da accordi preventivi con l’Agenzia delle Entrate. Un risultato che si inserisce in un’ottica di dialogo costruttivo e continuo con l’Amministrazione Finanziaria e consolida un modello di governance basato su trasparenza e corretta attribuzione del valore.



"Questo accordo consentirà a Elica di disciplinare le principali transazioni infragruppo tra le società italiane e le controllate estere del Gruppo. - ha dichiarato Emilio Silvi, Chief Financial Officer di Elica - Un impegno che conferma la solidità della nostra strategia gestionale, rafforza la certezza fiscale, la trasparenza e la qualità della governance a sostegno dello sviluppo internazionale del Gruppo".

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