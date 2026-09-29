Debito pubblico, MEF: emissioni lorde tra 59 e 69 miliardi nell'ultimo trimestre

In arrivo anche un nuovo BTP a 5 anni.

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze stima emissioni lorde di titoli di Stato a medio-lungo termine comprese tra 59 e 69 miliardi di euro per la restante parte del 2026, secondo il Programma trimestrale di emissione pubblicato per il quarto trimestre. Nel periodo settembre-dicembre le scadenze da coprire ammontano a circa 64,4 miliardi di euro, di cui 33,1 miliardi concentrati nel solo mese di settembre.



Emissioni nette fino a 38 miliardi



La stima del Tesoro tiene conto delle disponibilità di cassa attuali, delle emissioni realizzate fino ad agosto e di quelle di settembre già effettuate o annunciate (pari a circa 29 miliardi), ed è al netto dell'incasso dell'ultima rata prevista dal piano NGEU e della gestione delle disponibilità di cassa nel corso dell'anno. Considerate le scadenze, ne deriva una previsione di emissioni nette tra 28 e 38 miliardi di euro nello stesso periodo.



Il nuovo BTP



A fine agosto, lo stato di avanzamento del programma di emissione per l'anno si attestava intorno al 75%; includendo le emissioni programmate per settembre, la percentuale sale a circa l'83%. Per coprire questo fabbisogno, il quarto trimestre porterà anche un nuovo strumento sulla curva: un BTP a 5 anni con scadenza 1° febbraio 2032, ammontare minimo 10 miliardi di euro. Il Tesoro potrà inoltre riaprire quattro BTP già in emissione (scadenze 2028, 2029, 2033 e 2036) e, in base alle condizioni di mercato, anche titoli oltre i 10 anni, CCTeu e indicizzati all'inflazione.



Salgono i costi



Sul fronte dei costi, il dato più rilevante per i mercati è l'aumento del costo medio all'emissione, salito al 2,94% nei primi otto mesi del 2026, dal 2,75% medio dell'intero 2025, un segnale diretto delle più difficili condizioni di finanziamento legate ai rialzi Bce e alle tensioni sui rendimenti obbligazionari globali. La vita media del debito resta invece sostanzialmente stabile, a 6,93 anni dai 6,92 di fine 2025.

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