Francoforte: andamento rialzista per AIXTRON

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , con una variazione percentuale del 3,55%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX , ad evidenza del fatto che il movimento di AIXTRON subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo scenario di breve periodo della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori evidenzia un declino dei corsi verso area 35,73 Euro con prima area di resistenza vista a 36,39. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 35,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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