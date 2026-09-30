Milano 10:40
52.025 +0,42%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:40
10.688 +0,48%
Francoforte 10:40
25.436 +0,14%

Francoforte: ingrana la marcia Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: ingrana la marcia Evotec
Seduta decisamente positiva per la società di ricerca e sviluppo farmaceutico, che tratta in rialzo del 5,36%.
Condividi
```