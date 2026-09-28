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Francoforte: brillante l'andamento di Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Evotec
Scambia in profit la società di ricerca e sviluppo farmaceutico, che lievita del 2,06%.
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