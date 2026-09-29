Francoforte: giornata depressa per RENK

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di sistemi di propulsione , che presenta una flessione del 2,89% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di RENK rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico del fornitore di trasmissioni per veicoli e navi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 37,31 Euro con area di resistenza individuata a quota 39,73. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 36,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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