Eni, azioni proprie al 5,18% del capitale sociale

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, 14 settembre 2026, complessivamente 620.714 azioni proprie sull'Euronext Milan, pari allo 0,02% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 24,1657 euro per azione e per un controvalore pari a 14.999.988,31 euro, nell'ambito della seconda tranche del programma di buyback deliberato dall'assemblea del 6 maggio 2026.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, Eni ha acquistato 69.995.483 azioni, pari al 2,31% del capitale sociale, per un controvalore di 1.579.915.829,53 euro.



Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene complessivamente 156.823.590 azioni proprie, pari al 5,18% del capitale sociale.



Intanto, in Borsa, la Società del Cane a sei zampe allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 23,57 euro.







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