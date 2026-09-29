Londra: andamento sostenuto per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di prodotti e tecnologie medicali , che tratta in utile del 3,11% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ConvaTec Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ConvaTec Group rispetto all'indice.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ConvaTec Group , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,127 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,223. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,069.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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