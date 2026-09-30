Milano 10:43
51.978 +0,33%
Nasdaq 29-set
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Dow Jones 29-set
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Londra 10:43
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Lettura rialzista per ConvaTec Group

Finanza
Lettura rialzista per ConvaTec Group
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Effervescente la società di prodotti e tecnologie medicali, tra i componenti del FTSE 100, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,36%.


Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 2,17 sterline, con stop loss fissato a livello 2,01 pounds, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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