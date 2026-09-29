Londra: scambi al rialzo per Weir Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, in guadagno del 2,89% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Weir Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Weir Group, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 26,69 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 27,31 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 26,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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