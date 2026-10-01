Londra: giornata depressa per Weir Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che presenta una flessione del 2,46% sui valori precedenti.



Il movimento di Weir Group , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Weir Group restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 25,83 sterline. La resistenza più immediata è stimata a 26,61. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 27,39, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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