Attese positive per Weir Group
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Ribasso per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, tra i componenti del FTSE 100, che chiude la seduta con una flessione dello 0,37%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
A livello operativo, Weir Group presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 27,02 sterline, con stop loss impostato a quota 26,04 pounds, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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