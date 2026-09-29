Open Fiber, al via da Palermo il Roadshow con gli operatori partner

Obiettivi del ciclo d’incontri: condividere opportunità di mercato e sviluppo digitale dei territori

(Teleborsa) - Parte da Palermo il Roadshow commerciale di Open Fiber, un ciclo di incontri che attraverserà l’Italia con successive tappe a Verona, Napoli, Milano e Roma. L’iniziativa è dedicata agli operatori partner che utilizzano la rete FTTH di Open Fiber per offrire servizi di connettività a famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale.



Il Roadshow nasce con l’obiettivo di rafforzare il confronto diretto con gli operatori partner, condividere le principali evoluzioni del mercato delle telecomunicazioni e approfondire le opportunità di sviluppo legate alla crescente diffusione della fibra ottica. Gli incontri rappresentano inoltre un’occasione di ascolto sulle esigenze dei territori e di scambio di esperienze e competenze.



Attraverso il proprio modello wholesale only, Open Fiber mette a disposizione degli operatori partner un’infrastruttura aperta e neutrale di ultima generazione, consentendo loro di sviluppare offerte e servizi innovativi senza sostenere gli investimenti necessari alla realizzazione della rete. Questo approccio favorisce la crescita di un ecosistema competitivo e dinamico e contribuisce alla diffusione della connettività ultraveloce.



Gli operatori partner rappresentano un elemento fondamentale della filiera digitale: trasformano la disponibilità dell’infrastruttura in servizi concreti per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, sostenendo l’adozione delle tecnologie digitali e la competitività dei territori.



"In questo Roadshow incontriamo direttamente oltre 150 operatori e partner territoriali per ascoltarne le esigenze e rafforzare una collaborazione che negli anni ha contribuito a rendere più competitivo il mercato delle telecomunicazioni e a creare valore per le comunità locali", dichiara Stefano Mazzitelli, Direttore Commerciale di Open Fiber. "La nostra rete di 170.000 km costituisce l’infrastruttura abilitante che raggiunge 17 milioni di unità immobiliari, collegando da sud a nord — dai grandi ai piccoli centri — case, scuole, ospedali e pubbliche amministrazioni. Ma il vero valore si genera grazie all’impegno degli operatori che ogni giorno investono nei territori, interpretano i bisogni delle comunità e trasformano la connettività in uno strumento di crescita, innovazione e inclusione digitale per cittadini e imprese. Abbiamo collegato oltre 4 milioni di clienti e vogliamo continuare a crescere insieme, creando nuove opportunità di sviluppo e supportando chi ha scelto di fare impresa attraverso i servizi digitali".

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